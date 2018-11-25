Ученые объяснили асимметричность живых организмов

Ницца, Франция, , 11:13 — REGNUM Асимметричность живых организмов на всех уровнях может вызываться фибриллярным белком, показало исследование франко-американской группы ученых. Статья опубликована в журнале Science.

Живые организмы проявляют асимметрию на различных уровнях: молекулярном, клеточном, тканевом и органическом. Вопрос о связи асимметрии на различных уровнях остаётся открытым.

Биологи из Исследовательского института в Ницце (Франция) и Пенсильванского университета (штат Филадельфия, США) изучили возникновение асимметрии у дрозофил.

Они пришли к выводу, что влияния белка миозина Myo1D и Myo1C достаточно не только для возникновения асимметрии на клеточном уровне, но и для асимметрии высшего уровня, вплоть до отдельных органов и всего организма.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года исследование американских генетиков заставило пересмотреть устоявшуюся гипотезу о механизмах эволюции дрозофил.