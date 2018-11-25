Британские археологи обнаружили раннее англо-саксонское захоронение

Шеффилд, Великобритания, , 10:38 — REGNUM Археологи Шеффилдского университета обнаружили более 20 захоронений пятого столетия нашей эры в холмах графства Линкольншир. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Захоронения на обнаруженном англо-саксонском кладбище датируются концом V — серединой VI веков нашей эры.

В захоронениях найдены янтарные и хрустальные ожерелья, изделия из слоновой кости, серебряные украшения, а также щиты и копья.

Старший преподаватель Европейской исторической археологии из Университета Шеффилда отметил, что предметы, обнаруженные при раскопках, соответствуют погребальным обрядам древнегерманских племен, мигрировавших в восточную Англию.

Археологи сообщили, что продолжат изучать находки с помощью коллег из физического факультета. Например, изотопный анализ изделий из слоновой кости поможет определить их происхождение.

Как сообщало ИА REGNUM, раскопки китайских археологов на руинах поселения Лунтошань в уезде Пучэн, начатые в августе 2018 года, позволили обнаружить две гробницы эпохи династии Западная Хань (202 до н. э — 8 н.э.).