Предприятия «Росатома» паспортизировали изотоп для атомных батареек

Железногорск, Красноярский край, , 09:46 — REGNUM Изотоп никель-63, который будет использоваться для производства атомных батареек, паспортизировали в качестве продукта предприятия госкорпорации «Росатом» в Красноярском крае. Об этом сообщил директор одного из предприятий Петр Гаврилов на VII Международном инновационном форуме в Железногорске.

Петр Гаврилов, руководящий Горно-химическим комбинатом, сообщил, что предприятие совместно с Электрохимическим заводом получило высококонцентрированный никель-63. На этот продукт оформлены документы, подтверждающие заявленные характеристики.

Никель-63 получают в ядерном реакторе из природного изотопа никель-62. На основе нового изотопа будут изготавливаться атомные батарейки, обладающие высокой ёмкостью. Такие батарейки производят мягкое бета-излучение, но оно самопоглощается внутри аккумулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре специалисты Горно-химического комбината завершили работы по приведению в ядерно-безопасное состояние объектов производства оружейного плутония.