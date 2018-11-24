Ученые адаптировали модель нейросети для квантовых компьютеров

Павия, Италия, , 09:17 — REGNUM Итальянские ученые представили модель нейросети, пригодную для использования на квантовых компьютерах. Препринт статьи доступен на arXiv.org.

Первая математическая модель восприятия информации человеческим мозгом была предложена американским нейрофизиологом Фрэнком Розенблаттом в 1957 году.

В 1960 году на основе этой модели в Корнеллском университете был создан первый нейрокомпьютер «Марк-1».

Квантовые компьютеры, использующие для передачи и обработки данных явления квантовой механики, превосходят обычные в области машинного обучения. Но классические алгоритмы, развивающие модели Розенблатта, для них не подходят.

Группа итальянских ученых под руководством Франческо Такчино из Павийского университета представила квантовый вариант модели Розенблатта.

Исследователи протестировали модель на мелкомасштабном квантовом процессоре, получив положительные результаты.

Ученые считают, что их модель станет первым шагом к практическому обучению искусственных квантовых нейронных сетей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава Института программных систем Сергей Абрамов сообщил, что институт будет участвовать в разработке суперкомпьютера на базе отечественного процессора «Эльбрус». Суперкомпьютер будет использоваться «Объединённой приборостроительной корпорацией», входящей в госкорпорацию «Ростех».