В Роскосмосе предложили заменить рабочее тело в космических двигателях

Москва, , 08:05 — REGNUM Электроракетную двигательную установку (ЭРДУ), использующую в качестве рабочего тела йод, разработали специалисты Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). На сайте института опубликована заявка на проведение эксперимента по испытанию ЭРДУ в космосе.

Специалисты ЦНИИмаш (головной научно-исследовательский институт госкорпорации «Роскосмос») отмечают, что в настоящее время в качестве рабочего тела для ЭРДУ используется ксенон. Технологии, связанные с использованием этого газа, имеют ряд недостатков.

Во-первых, мировое производство ксенона составляет всего около 20 тонн в год, что приводит к высокой стоимости.

Во-вторых, наземные испытания установок на ксеноне требуют установки гелиевых криопанелей, что значительно повышает стоимость испытаний.

В ЦНИИмаш считают, что целесообразно использовать в качестве рабочего тела не ксенон, а йод.

В институте подготовили заявку на проведение космического эксперимента в составе международной космической станции (МКС) и транспортного грузового корабля «Прогресс». Эксперты считают, что при положительных результатах уже через 5 лет ЭРДУ на йоде могут стать самым массовым типом космических двигательных установок.

Руководителем эксперимента является академик РАН Попов Гарри Алексеевич. Заявка на проведение эксперимента рассматривается Координационным научно-техническим советом «Роскосмоса».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщил, что сейчас обсуждается возможность продления эксплуатации МКС до 2028 года.