В Красноярске разрабатывают биосорбент для очистки рек

Красноярск, , 13:28 — REGNUM Эффективный адсорбент, который позволит уменьшить уровень загрязнения крупных российских рек отравляющими веществами, разрабатывают учёные Сибирского федерального университета. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что биосорбент будет создан на основе структурированного биоматериала из сырья растительного и животного происхождения — на основе сибирской лиственницы.

«Основой нового адсорбента выступает сырьё, полученное из сибирской лиственницы Lárix sibírica», — сообщила руководитель проекта, профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Евгения Слюсарева.

По её словам, химическая модификация природной матрицы позволяет получить водорастворимый материал для создания полиэлектролитного комплекса — «очистителя» загрязняющих веществ, помогающего, к тому же, утилизировать продукты деревообрабатывающей промышленности. Помимо растительного сырья в состав биосорбента войдёт компонент животного происхождения — хитозан.

Разработка, как предполагают учёные, проявит эффективность не только в отношении ионов тяжёлых металлов, но и органических красителей — прототипов ароматических загрязнителей с тяжёлыми атомами в структуре и вариацией типа функциональных групп.

Новый материал может использоваться в качестве фильтра для очистки сточных вод и рекомендоваться крупным промышленным предприятиям Красноярского края.

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