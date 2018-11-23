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В Польше археологи нашли останки предка всех млекопитающих

Наука

Исследователи пытаются понять, почему дицинодонты достигли таких гигантских размеров

Варшава, 23 ноября 2018, 13:01 — REGNUM  На территории Польши обнаружены останки ящера дицинодонта, которого считают предком всех млекопитающих, в том числе и человека. Окаменелость обнаружили ученые из Института палеонтологии ПАН в Варшаве, пишет журнал Science.

Отмечается, что останки животного размером с сегодняшнего африканского слона радикально меняют представления ученых об эволюции поздних дицинодонтов. В настоящее время исследователи пытаются понять, почему дицинодонты достигли таких гигантских размеров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября палеонтологи заявили об обнаружении нового вида археоптерикса — промежуточного звена между древними рептилиями и современными птицами. Обнаруженная в баварском Дайтинге окаменелость с отпечатком древнего животного была изучена с помощью компьютерной томографии.

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Археология
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