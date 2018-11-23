В Томске открылась лаборатория медико-инженерных технологий

Томск, , 12:57 — REGNUM Целевую поисковую лабораторию медико-инженерных технологий, которая будет работать в интересах оборонно-промышленного комплекса, открыли в Томске специалисты Сибирского медицинского университета и Фонда перспективных исследований.

Ректор СибГМУ Ольга Кобякова сообщила, что целью создания лаборатории является «формирование нового центра компетенций в области перспективных медико-инженерных технологий обеспечения профессиональной деятельности военнослужащих».

Планируется, что сотрудники лаборатории создадут методологические и технологические основ для комплексных медико-инженерных проектов. Речь идёт о совершенствовании систем мониторинга показателей жизнедеятельности и трудоспособности военнослужащих, интеллектуальных системах поддержки принятия врачебных решений, создании медицинских роботов для неотложной помощи и эвакуации и ряде других направлений.

Разрабатываемые технологии также предполагается использовать в различных областях медицины катастроф и гражданской медицины. Основой проектов станут самые актуальные технологии: искусственный интеллект, телемедицина, дополненная и виртуальная реальность, нейромиоинтерфейсы.

Кадровый состав лаборатории включает в себя специалистов по кибернетике, IT-технологиям, радиоэлектронике, биомедицинской инженерии, клинической медицине, фармакологии и клинической психологии.

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