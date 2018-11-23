Учёные: пятимесячные дети могут распознавать языковую рекурсию

Берлин,
23 ноября 2018, 11:48 — REGNUM Учёные из Германии пришли к выводу, что дети в возрасте пяти месяцев способны распознавать языковую рекурсию,
Учёные включали младенцам звуки, которые либо соответствовали правильно построенным фразам, либо нарушали это правило. Затем они с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) измерили активность головного мозга младенцев.
В результате измерений они сделали вывод, что пятимесячные дети могут распознать нарушенную конструкцию.
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