Учёные: пятимесячные дети могут распознавать языковую рекурсию

Берлин, , 11:48 — REGNUM Учёные из Германии пришли к выводу, что дети в возрасте пяти месяцев способны распознавать языковую рекурсию, т. е. соединение частей главного предложения, разделённого придаточным. Об этом сообщается в журнале Science Advances

Учёные включали младенцам звуки, которые либо соответствовали правильно построенным фразам, либо нарушали это правило. Затем они с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ) измерили активность головного мозга младенцев.

В результате измерений они сделали вывод, что пятимесячные дети могут распознать нарушенную конструкцию.

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