Патогенные белки-прионы могут накапливаться в роговице человеческого глаза

Сан-Диего, США, , 11:42 — REGNUM Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) выяснили, что вместе с пересаженной человеку роговицей глаза ему могут передаваться накопленные у донора белки-прионы, которые являются возбудителями тяжелых нейродегенеративных заболеваний. Об этом пишет Science Alert.

Отмечается, что молекулы указанных белков с аномальной структурой имеют свойство накапливаться в тканях человеческого глаза. Ученые выяснили, что при контакте со «здоровыми» белками прионы способны перекодировать их в аномальные молекулы, которые образуют своеобразные агрегаты, повреждающие ткани. К примеру, к такому виду патологий относится неизлечимая болезнь Крейтцфельдта — Якоба, в ходе которой повреждаются ткани головного мозга человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября стало известно, что учёные из США открыли лекарство, которое способно победить болезнь Альцгеймера. Новый препарат может препятствовать процессу накопления в мозге белка бета-амилоида и возникновения бляшек, которые вызывают когнитивные нарушения.

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