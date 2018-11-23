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Ученый из Казахстана получил премию ЮНЕСКО за развитие нанотехнологий

Наука

Церемония награждения состоялась 22 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже

Париж, 23 ноября 2018, 11:33 — REGNUM  Ученый-химик из Казахстана Зулхаир Мансуров получил премию ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий», сообщили 23 ноября в пресс-службе МИД Казахстана.

Церемония награждения состоялась 22 ноября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Казахстанский ученый удостоен премии «за вклад в разработки технологий производства наноуглеродных материалов, синтеза углеродных нанотрубок и графенов в режиме горения».

Отметим, медаль ЮНЕСКО «За вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» учреждена в 2010 году. Она ежегодно присуждается ученым, внесшим вклад в прогресс мировой науки в различных областях.

Доктор химических наук Зулхаир Мансуров является генеральным директором Института проблем горения министерства образования и науки Казахстана.

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Научные исследования
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