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В Израиле археологи нашли древнюю мозаику с библейскими сюжетами

Наука

Мозаика обнаружена в руинах древней синагоги

Иерусалим, 23 ноября 2018, 11:24 — REGNUM  Археологи из Израиля обнаружили на севере страны мозаику с библейскими сюжетами. Об этом сообщает издание Times of Israel.

Учёные обнаружили в руинах древней синагоги мозаику с изображением библейских сюжетов. Среди них были Ноев ковчег строительство Вавилонской башни, также чудовище, проглатывающее пророка Иону.

Отмечается, что синагога была построена в конце римского владычества, в начале V века. В XII—XIII веках она была перестроена и приспособлена под общественное здание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, археологи обнаружили в Израиле признаки древнейшего пивоваренного производства.

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Археология
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