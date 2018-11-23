Учёные датировали окаменелости гоминин из пещер Колыбель человечества

Кейптаун, , 11:06 — REGNUM Учёные из ЮАР выдвинули гипотезу, что окаменелости древних гоминин из пещер Колыбель человечества, находящихся в ЮАР, датируются засушливыми периодами. Об этом сообщается в журнале Nature.

Учёные датировали карбонатные образования в пещерах, окружавшие слои, в которых были обнаружены окаменелости. Датировку проводили с помощью ураново-свинцового метода. Выяснилось, что карбонатные образования сформировались в течение шести промежутков в период от 3,2 до 1,3 млн лет назад.

По мнению авторов, эти промежутки говорят о дождливых периодах, а отверстия в пещерах, вероятно, закрывала растительность. В засушливые периоды, наоборот, растительность исчезала с поверхности пещер, и происходило выветривание почвы, из-за чего образовывались новые входы.

Добавим, что Колыбелью человечества называются несколько комплексов пещер, расположенных в ЮАР и занимающих площадь в 474 квадратных километра. Здесь были обнаружены многочисленные останки гоминин и, в частности здесь —австралопитеков.

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