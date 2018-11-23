В США кресло Хокинга вернуло парализованным людям возможность общаться

Вашингтон, , 08:52 — REGNUM В США ученые адаптировали технологию, основанную на интерфейсе компьютера Стивена Хокинга, для лечения людей с обширными поражениями нервных окончаний, сообщает Spectrum.

Так, с помощью нейрокомпьютерного интерфейса (brain-computer interface, BCI) специалистам удалось отслеживать движения глаз парализованных пациентов.

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Отмечается, что три участника исследования с боковым амиотрофическим склерозом начали контактировать с другими людьми, а связать датчики, считывающие движения глаз и программу, удалось с помощью обычного планшета.

Напомним, известный ученый и популяризатор науки Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни 14 марта 2018 года. Смерть ученого была вызвана осложнениями, вызванными амиотрофическим боковым склерозом, которым страдал Хокинг.

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