Татьяна Черниговская: «Цивилизация праздности — вот что нас ждет»

Архангельск, , 18:27 — REGNUM Об опасностях и возможностях новой цивилизации рассказала накануне в Северном Арктическом федеральном университете учёный в области нейронауки, психолингвистики и теории сознания Татьяна Черниговская. Корреспондент ИА REGNUM приводит цитаты ее выступлений:

«Мы попали в другой тип цивилизации. Это не все еще осознали, но это дела не меняет, потому что мы в нём уже находимся. Уже есть дети, которые родились в цифровую эпоху, и это другие дети. Уже есть мир, который регулируется совсем не так, как раньше, и нам надо понять, как в нём жить. Дело не в прогрессе — когда-то мы ездили на козе или на осле, потом пересели на лошадь, а сейчас на машине. Дело не в этом. Дело в том, что это нестабильный мир, который меняется каждую секунду, и я не уверена, что мы еще имеем контроль над ним».

«Мир становится очень опасным, и одновременно — это мир, в котором огромное количество возможностей».

«У каждого в сумке и кармане лежат гаджеты, и мы же понимаем, что мы абсолютно прозрачны. Точно известно, где и с кем я обедала, чего я, скажем, никогда не ем, сколько у меня денег на счету, что у меня в сумочке лежит».

«Недавно я устно, не по телефону разговаривала с подругой и произнесла слово «Прадо», говоря о музее. Включаю компьютер, и повалили сумки Prada. Вот как он это узнал? Если бы я писала на e-mail — разговоров нет, если бы я говорила по Skype — тоже понятно. Но я не говорила и не писала. Как это происходит? Это абсолютно прозрачная история. Мы выбираем огромные возможности, за которые приходиться платить прозрачностью».

«Философия — это не украшение, как принято думать. Философ — это человек который умеет профессионально хорошо думать».

«Количество данных известных про мозг гигантское. Просто с ним неизвестно, что делать».

«Ясно, что заниматься просто сбором данных о том, что где в мозгу находиться — где вилка, где ложка, где туфли, где губные помады, а где Эммануил Кант — это безумное дело. Во-первых, таких мест нет, есть огромная нейронная сеть, распределенная, и там всё живет везде, а во вторых — зачем? Дело не в местах, а в том, как это действует. Это значит, что нужна новая научная парадигма, а не еще миллион фактов».

«Мозг нам не по мозгам. Из того, что он находится у нас в головах, абсолютно не следует, что мы выше его рангом. Нам не справиться с этой системой, не надо иллюзий. И никакой суперкомпьютер нам не поможет, потому что суперкомпьютер — это анекдот по сравнению с тем, что происходит с мозгом».

«Мозг не забывает ничего. Из того, что вы забыли, следует, что это вы забыли. Здесь вы можете меня схватить за хвост и спросить: «Из того, что вы сейчас говорите, следует, что вы и мозг — разное?» И я буду вынуждена сказать: «да».

«Всё, что в мозг попало, там лежит и в какой-то момент даст о себе знать».

«Норма — это какая-то странная, непонятно для чего существующая вещь».

«Мне говорят: «Мы делаем искусственный интеллект по модели мозга». Очень хорошо. Только у нас нет модели мозга, а так развлекайтесь, делайте сколько хотите. Можно стейки делать. По-моему, это более полезно».

«Виртуальный мир — это всё еще игрушки? Я бы не рискнула ответить «да».

«Этот мир сверхбыстрый. Счет идет на нанометры и наносекунды. В нанометрах и наносекундах жизни нет, я вынуждена вас расстроить».

«Аппараты будут принимать решения. Я знаю, что вы мне ответите, что решение всё равно принимает человек — палец человеческий нажмет на кнопку. Но «палец» будет анализировать информацию, которую ему даст этот «монстр».

«Большинство людей ведут себя так как, будто жизнь — это черновик. Жизнь начинается с момента зачатия, прошу получить вас эту необыкновенную новость. Она уже идет, и она одна. Почему надо жить так, как будто будет возможность потом что-то исправить? Ничего никто не исправляет».

«Искусство — сверхсерьезная вещь. Это не десерт!»

«Цивилизация праздности — вот что нас ждет. И это уже началось в некоторых странах. Только не на тему искусственного интеллекта, а на тему, скажем, переизбытка сельскохозяйственной продукции — крестьянам платят деньги, чтобы они ничего не садили».

«Интуицию можно развивать. Мы рождаемся каждый со своей нейронной сетью — этот текст нам Господь написал, и в нем всё, от формы носа до сволочизма характера, уже прописано. Но она же не стабильна. Это книга, которая пишется каждую секунду».

«Мы должны иметь того, кому доверяем. И это точно не Википедия».