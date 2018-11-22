Объёмы углекислого газа в атмосфере достигли рекордного уровня – эксперты

Вашингтон, , 14:22 — REGNUM В мире не снижается рост выбросов углекислого газа в атмосферу. В настоящее время его концентрация поднялась до максимального значения. Так, если в 2015 году средняя концентрация CO2 достигла 400,1 ppm (единиц на миллион), в 2016-м — 403,3 ppm, то в 2017 году этот показатель достиг 405,5 ppm. Такие сведения содержатся в ежегодном бюллетене Всемирной метеорологической организации по парниковым эффектам.

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«В последний раз похожая концентрация СО2 на Земле наблюдалась 3−5 миллионов лет назад, когда температура была на 2−3°C теплее, а уровень моря на 10−20 метров выше, чем сейчас», — уточняет генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По его словам, без быстрого сокращения выбросов CO2 и других парниковых газов изменение климата будет иметь всё более разрушительные и необратимые последствия для жизни на Земле.

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Добавим, что организация также зафиксировала и рост концентрации метана и закиси азота в атмосфере.

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