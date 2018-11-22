В США провели испытания беспилотника с ионным двигателем

Массачусетс, США, , 13:11 — REGNUM Учёные из США провели первые лётные испытания модели беспилотника с ионным двигателем. Об этом сообщается в журнале Nature.

Отмечается, что для обеспечения тяги в аппарате используется явление ионного ветра. Оно характеризуется образованием потока ионизированного воздуха между двумя электродами, на которые подается высокое напряжение.

Во время испытаний летательный аппарат пролетел около 60 метров на высоте 47 сантиметров от пола. Запуск аппарата производился с помощью катапульты.