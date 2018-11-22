Фото: на МКС нашли 3,5-дюймовые дискеты двадцатилетней давности

Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Астронавт из США Александр Герст обнаружил на МКС папку с дискетами, которые на станции оставил её первый экипаж. Соответствующую фотографию он опубликовал на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Astro_Alex/status/1064941806952083456

Герст отметил, что устаревшие носители информации находились в шкафу, который «вероятно, не открывали в течение некоторого времени». На двух дискетах обнаружились подписи Shep и Sergei. Один из пользователей Twitter также обратил внимание на то, что в папке находится дискета с утилитами компании Norton для операционных систем Windows 95 и Windows 98.

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Напомним, на МКС в период с ноября 2000 по март 2001 года работали Уильям Шеперд и Сергей Крикалёв, они были участниками первой долговременной экспедиции. Таким образом, дискеты хранились на МКС почти на протяжении 20 лет.

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