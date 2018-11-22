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Учёные создали прибор, пропускающий магнитный поток в одном направлении

Наука

Учёные разработали магнитный диод

Вена, 22 ноября 2018, 11:53 — REGNUM  Учёные из Австрии создали магнитный диод, представляющий собой прибор, который пропускает магнитный поток только в одном направлении. Об этом сообщается в журнале Physics.

Учёные поместили катушку индуктивности внутрь полого проводника с U-образным сечением и заставили его вращаться. При этом они измеряли взаимную индуктивность этой катушки с той катушкой, что находилась под основанием проводника.

Отмечается, что при определенной частоте вращения одна из индуктивностей становилась раной нулю, а другая оставалась конечной, то есть принцип взаимности нарушался.

По словам авторов работы, их разработку нельзя применить на практике, поскольку установка слишком громоздка и сложна в изготовлении, а наблюдаемый эффект довольно мал.

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Научные исследования
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