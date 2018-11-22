Ученые установили самый страшный год в истории человечества

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM Эпидемии чумы в XIV веке, выкосившей половину населения Европы, и испанки после Первой мировой войны унесли, от которой через несколько сот лет погибли около 100 млн, возможно, не являются самыми страшными эпохами, когда приходилось жить человечеству, сообщает британский телеканал Sky News.

Эта «честь» принадлежит 536 году нашей эры, когда Земля была погружена в непреходящий сумрак на 18 месяцев. Тогда из-за недостатка солнечного света произошло похолодание, неурожай и голод. Последующее десятилетие оказалось самым холодным за последние 2,3 тыс. лет.

«Этот год стал началом одного из самых тяжелых периодов в истории человека», — подчеркнул историк и археолог Майкл Маккормик в интервью журналу Science.

Ученые на протяжении многих лет спорили о том, откуда могло взяться столь плотное облако, что оно закрыло солнце в VI веке. Тем не менее новые данные, полученные при изучении ледника в Швейцарии, проливают свет на произошедшее. Команда ученых во главе с Маккормиком из Гарвардского университета и специалистом по ледникам Полом Майевски обнаружила, что наиболее вероятной причиной было гигантское извержение вулкана в Исландии.

В частности, как показали проведенные в 1990 годах исследования годичных колец деревьев, период около 540 года характеризовался крайне низкой для этого времени года температурой. Как отметили исследователи в своей публикации в журнале Antiquity, в исследованных ими образцах обнаружены следы вулканического извержения, в результате которого в атмосферу Северного полушария было выброшено большое число пепла. За первым извержением последовали еще два в 540 и 547 годах.

Ситуацию осложнило еще и то, что в 541 году, когда в римском порту Пелузий, находящимся на территории Египта, произошла вспышка бубонной чумы, от которой погибла половина населения Восточной римской империи.

Комбинация этих факторов привела к стагнации развития Европы на целое столетие, до 640 года, когда в образцах снова появляется свинец, что свидетельствует о возобновлении промышленного производства.