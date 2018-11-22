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Учёные обнаружили у сахара лечебные свойства против рака

Наука

Пищевая добавка не только способна замедлить рост злокачественных опухолей, но и усиливает эффект химиотерапии

Учёные обнаружили у сахара лечебные свойства против рака
Сахар

Лондон, 22 ноября 2018, 08:40 — REGNUM  Замедлить рост раковой опухоли способна пищевая добавка. К такому выводу пришли британские учёные Института исследования рака. Речь идёт о маннозном сахаре, сообщает портал EurekAlert.

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Исследователи выяснили, что эта пищевая добавка способна замедлить рост злокачественных опухолей и усилить эффект химиотерапии. Опыты проводились на мышах с несколькими типами рака. В ходе исследования сахар добавляли в питьевую воду грызунов, страдающих от рака поджелудочной железы, кожи или лёгких. Сахар приостанавливал рост опухоли, не вызывая при этом никаких побочных эффектов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Учёные пояснили, что опухоли потребляют больше глюкозы, чем нормальные здоровые ткани. Однако самостоятельно уровень глюкозы в организме при помощи диетического питания контролировать очень трудно. Манноза же способна помешать увеличению количества глюкозы в организме, которой подпитываются раковые образования.

Как сообщало ИА REGNUM, уже через три-четыре года пациенты в России смогут получить новое лекарство от рака. Именно столько времени могут занять доклинические испытания препарата, который может стать прорывом в области лечения онкологических заболеваний, включая неизлечимые на сегодняшний день опухоли. Речь идёт о так называемом «Белке теплового шока», полученном с помощью биотехнологий. Препарат способствует усилению иммунного ответа, направленного против новообразования. По результатам экспериментов, в большей части случаев введение курса приема белка приводило к полному излечению даже на поздних стадиях развития опухоли.

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