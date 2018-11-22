Всё – в дело: куриному помёту в Татарии нашли новое применение

Казань, , 08:24 — REGNUM Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» планирует с торгов закупить экспериментальную пиролизную установку роторного типа для получения пироугля на основе куриного подстилочного помета. Поставщика определят на аукционе 12 декабря 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Начальная цена договора — 5 980 000 рублей, срок поставки — не более 30 дней с момента заключения договора.

В техническом задании уточняется, что установка должна включать в себя камеру отжига, две газовые горелки, реторту для пиролиза из нержавеющей стали, две реторты из стали, привод и электродвигатель для вращения реторты, камеру дожига отходящих пиролизных газов, две керамические термопары, блок управления, дымоход и металлоконструкцию с приводом и электродвигателем. При этом камера отжига должна иметь габариты — не менее 1500 мм шириной, но не более 1700 мм, в длину быть от 1100 до 1500 мм, в высоту — от 1300 до 1600 мм.

У установки диапазон рабочих температур должен быть от 20 до 1000 градусов при длительности цикла пиролиза в рабочей камера — от 20 минут до восьми часов.

Напомним, в середине ноября 2018 года глава Татарии Рустам Минниханов предложил создать сильный технический университет в Набережных Челнах. В городе уже работает совместный проект Казанского университета и ПАО «КамАЗ», который может лечь в основу нового вуза. При этом Минниханов добавил, что Нижнекамску необходим университет по линии нефтехимии, в Альметьевске — высшая школа нефти, а в Набережных Челнах — технический вуз.

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