В Тюмени начала работу Фабрика научной мысли молодых учёных

Тюмень, , 13:20 — REGNUM Фабрика научной мысли молодых ученых «Ресурсы холодного мира: Ямал и Арктика» стартовала в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), сообщает 21 ноября пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили совет молодых учёных и специалистов при губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа и ТюмГУ. По замыслу организаторов, конкурс в области естественных и технических наук обеспечит вовлечение молодёжи в исследовательскую повестку, подготовку научных кадров для работы на арктических территориях.

«Освоение Арктики становится одним из важнейших драйверов экономического роста России. Инфраструктурные и социально-экономические проекты, происходящие на территории региона, требуют внедрения научных, технологических и организационных инновационных решений», — пояснили организаторы.

Исследования молодых учёных затрагивают широкий спектр проблем экологии, фауны водоемов, гидрохимического состава почв и вод арктических территорий. Они позволят изучить динамику ландшафтов заполярных месторождений по данным дешифрирования космических снимков, динамику количества осадков на территории ЯНАО, провести мониторинг растительного покрова при освоении нефтегазовых месторождений.

Всего для участия в конкурсе было подано более 70 заявок. После отбора к очному этапу допущены 23 участника.

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