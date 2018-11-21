Вьетнам передал России проект обоснования строительства ядерного центра

Москва, , 12:48 — REGNUM Вьетнам передал России предварительное технико-экономическое обоснование Центра ядерной науки и технологий после переговоров премьеров двух стран в Ханое. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский, центр ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) — один из экспортных продуктов Росатома, который очень полезен для стран, начинающих программу развития мирного атома.

«Интерес к ЦЯНТ набирает обороты — скоро такие центры могут появиться в Боливии, Замбии, Белоруссии, Азербайджане, Монголии и других странах. Важно, что это многомерная и гибкая программа — каждый ЦЯНТ проектируется в соответствии со специфическими запросами заказчика, с фокусом на конкретном исследовательском, медицинском, промышленном или другом аспекте. Но вся эта многомерность и гибкость всегда и в целом нацелена на создание собственных разработок, связанных с атомной энергетикой, и на воспитание местных кадров, способных работать над развитием атомной энергетики в стране. Фактически, это высокоэффективный метод входа страны в атомную энергетику, которая сама по себе многомерна, и может быть интегрирована в большое число областей человеческой жизнедеятельности», — пояснил он.

По словам Андриевского, Вьетнам уже много лет присматривается к строительству собственной АЭС. ЦЯНТ позволит ему приблизить этот момент, даст первые реальные знания о мирном атоме и создаст понимание того, как можно интегрировать атомную энергетику в экономику страны и соединить ее с наукой и производством.