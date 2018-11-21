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С космодрома Куру запущена ракета Vega со спутником Mohammed

Наука

Запуск прошёл успешно

Гвиана, Франция, 21 ноября 2018, 11:31 — REGNUM  С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета-носитель Vega со спутником Mohammed VI-В. Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.

Ракета стартовала в 10:43 местного времени (04:43 мск). Запуск прошёл успешно.

Добавим, что спутник Mohammed VI-В был разработан для Марокко компанией Thales Alenia Space. Его вес составляет 1108 килограммов.

Спутник будет использован для слежения за изменениями окружающей среды, управления стихийными бедствиями, наблюдения за границами и береговой зоной, а также мониторинга сельскохозяйственной деятельности и картографических работ.

Напомним, предыдущий спутник Mohammed VI-A был запущен в ноябре 2017 года. Он имеет схожие функции.

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