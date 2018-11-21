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Учёные: доминирование среди гиен зависит от поддержки сородичей

Наука

Этим объясняется, почему самки гиен чаще доминируют над самцами

Учёные: доминирование среди гиен зависит от поддержки сородичей
Мартирос Сарьян. Гиены. 1909

Берлин, 21 ноября 2018, 11:07 — REGNUM  Учёные из Германии пришли к выводу, что у пятнистых гиен доминирование одной особи над другой зависит от того, насколько больше она получает поддержки от сородичей. Об этом сообщается в журнале Nature Ecology & Evolution.

Учёные в течение нескольких лет проводили наблюдение за поведением пятнистых гиен в Танзании. Всего под наблюдением оказались 748 особей.

Анализ показал, что вероятность победы при взаимодействии двух особей растёт при более высокой социальной поддержке — от 76% до 98%. При этом такие параметры, как пол и вес, оказывали меньшее влияние. Этим объясняется, почему самки гиен чаще доминируют над самцами.

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Научные исследования
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