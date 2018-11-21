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Учёные рассказали, зачем кошкам шершавый язык

Наука

Это позволяет кошкам держать себя в чистоте и не перегреваться

Учёные рассказали, зачем кошкам шершавый язык
BoutiqueBreizh
Кошкин язык

Вашингтон, 21 ноября 2018, 10:49 — REGNUM  Учёные из США заявили, что шершавый язык позволяет кошкам держать себя в чистоте и не перегреваться. Об этом сообщается в журнале PNAS.

Отмечается, что у кошек на языке есть капиллярные сосочки с полостями, которые позволяют слюне глубоко проникать в шерсть. Кроме того, с их помощью кошка приглаживает шерсть, удаляя перегретый воздух.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные подтвердили, что кошки предпочитают независимость и одиночество.

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Научные исследования
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