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Учёные рассказали о пользе счётчиков в отелях

Наука

Люди при виде счётчика снижают потребление воды

Учёные рассказали о пользе счётчиков в отелях
offthelefteye
Вода

Берн, 21 ноября 2018, 10:43 — REGNUM  Учёные из Швейцарии провели эксперимент, в котором установили, что люди при виде счётчика снижают потребление воды, даже если они в этом финансово не заинтересованы. Об этом сообщается в журнале Nature Energy.

Исследователи установили в душе гостиничного номера счётчик, который в режиме реального времени показывает энергопотребление. Выяснилось, что люди, которые видели счётчик, снижали расход энергии на нагрев воды на 11,4%.

В результате было подсчитано, что для швейцарского отеля один счетчик при такой экономии окупится в среднем за 2,2 года.

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Научные исследования
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