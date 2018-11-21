В Москве впервые испытают новую вакцину против ВИЧ

Москва, , 08:01 — REGNUM Москва станет первым городом, где будет испытана новая вакцина от ВИЧ-инфекции. Тестирование препарата начнётся в 2019 году и будет проходить на базе Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Об этом сообщил главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции столичного департамента здравоохранения, руководитель центра Алексей Мазус.

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Мазус уточнил, что испытания продлятся как минимум несколько лет, а реализация в случае успеха — не менее чем через три года.

Принцип действия новой вакцины таков, что больной долгое время сможет обходиться без приёма лекарств, пояснил руководитель центра.

«Это очень важно, это снижает стоимость лечения. Это важно для того, чтобы не вырабатывать резистентность», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Алексея Мазуса.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава РФ, в 2017 году число людей, у которых был впервые установлен диагноз ВИЧ-инфекции, по сравнению с 2016 годом сократилось на одну тысячу и составило 85 тысяч 802 человека. В Москве за тот же период зарегистрировано на 20% больше случаев инфицирования ВИЧ, чем годом ранее.

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