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Япония отправит экспедицию для поиска воды на Луне

Наука

Экспедиция к лунному полюсу запланирована на 2023 год

Токио, 20 ноября 2018, 23:10 — REGNUM  Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) намерено найти воду на одном из полюсов Луны, сообщает 20 ноября ТАСС со ссылкой на заявление главы JAXA Хироши Ямакава.

По его словам, в 2023 году агентство отправит исследовательскую экспедицию для подтверждения наличия водных ресурсов на одном из лунных полюсов и возможности их извлечения.

Кроме того, президент JAXA заявил о работах по созданию аппарата для сообщения между орбитой Луны и поверхностью естественного спутника Земли. Проект получил название Heracles.

Хироши Ямакава сказал, что космические агентства пяти стран, участвующих в программе МКС, обсуждают также создание лунного орбитального порта.

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