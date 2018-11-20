Вассерман назвал блокировку Sci-Hub ударом по науке в РФ

Москва, , 17:27 — REGNUM Решение Московского городского суда, обязавшего Роскомнадзор заблокировать доступ к порталам Sci-Hub и LibGen, вполне соответствует четвертой части Гражданского кодекса РФ, которая списана с зарубежных законов об интеллектуальной собственности, и поэтому всю четвертую часть Гражданского кодекса надлежит признать преступной и отменить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил известный эрудит, политический консультант Анатолий Вассерман.

«Любому творческому деятелю вредна изоляция от результатов творческой деятельности других, и, разумеется, наши творцы не исключение, — сказал Вассерман. — Нам тоже, чтобы разрабатывать что-то, серьёзно необходимо знать, что делают другие. Фактически это ограничение наносит сильный удар по нашей науке. Но виноват не суд и не Роскомнадзор, а виноваты те, кто у нас согласился с юридической фикцией «интеллектуальная собственность». Я не могу винить Роскомнадзор, так как он исполняет закон и тем самым лишний раз напоминает нам впервые прозвучавший на Нюрнбергском процессе термин «преступный закон».

Развивая свою мысль, Вассерман рассказал, что, по его мнению, юридическая фикция «интеллектуальная собственность» представляет собою преступление против человечества, так как вся творческая деятельность опирается на результаты чьей-то предыдущей творческой деятельности.

«Вообще человек тем и отличается от прочих животных, что умеет учиться не только на собственном опыте и на наблюдениях за опытом других, но и на рассказах об опыте других, — пояснил эксперт. — Поэтому концепция «интеллектуальная собственность» ограничивает возможность рассказа об опыте других, действуя тем самым против самой сути человека. Против того, что отличает человека от всех остальных животных».

Более того, Вассерман обратил внимание на несостоятельность лозунга в поддержку «интеллектуальной собственности», обосновывающего её необходимость «вознаграждением результатов творческой деятельности».

«Фактически она приносит прибыль не самим участникам творческой деятельности, а перекупщикам её результатов, — сказал Вассерман. — А для самих творцов человечество придумало множество иных способов вознаграждения, причём все они для самих творцов эффективнее, чем концепция интеллектуальной собственности. Наглядный пример того, как эта фикция вредит творческой деятельности, это закрытие доступа к научным статьям по требованиям их публикаторов. Не тех, кто совершает открытия, а тех, кто только о них рассказывает. Это проблема не только российская. В других странах положение с бесплатными библиотеками научных публикаций примерно такое же».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Московский городской суд обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к интернет-ресурсам порталов Sci-Hub и LibGen, удовлетворим тем самым иск крупной международной научной издательской компании Springer Nature, которая обвинила порталы Sci-Hub и LibGen в публикации трёх статей без соблюдения авторских прав.

Также отметим, что проект Sci-Hub дает возможность его пользователям бесплатно прочитать любую научную публикацию, что в обычных условиях может обойтись в серьёзную сумму. Этот проект создали в 2011 году, и на сегодняшний день он предоставляет бесплатный доступ более чем к 60 миллионам научных статей.

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