Учёные обнаружили в древнем янтаре насекомое с несовместимыми признаками

Череповец, Вологодская область, , 15:48 — REGNUM Руководитель палеонтологической лаборатории Череповецкого государственного университета Дмитрий Копылов вместе с двумя сотрудниками Палеонтологического института Российской академии наук обнаружили в бирманском янтаре древнее насекомое с совершенно несовместимыми признаками, сообщает 20 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что изучать древний янтарь учёные отправились в Тенчун (Китай), в котором расположен самый крупный в мире рынок бирманского янтаря. Среди десятков тысяч изделий, представленных на рынке, они нашли такое, которое заставило их удивиться: в одном янтарей находился представитель семейства с признаками пилильщиков, наездников и ос — то есть всех основных групп перепончатокрылых.

Забрать с собой янтарь учёные не смогли, однако в рамках сотрудничества Череповецкого госуниверситета с китайскими коллегами из Нанкинского института геологии и палеонтологии исследовательская работа продолжится. По результатам поездки в вузе начались совместные проекты по изучению мезозойских насекомых.

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