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Учёные обнаружили в древнем янтаре насекомое с несовместимыми признаками

Наука

Исследование мезозойских насекомых учёные из Череповецкого госуниверситета будут проводить совместно с китайскими коллегами

Учёные обнаружили в древнем янтаре насекомое с несовместимыми признаками
Иллюстрация: AntWeb.org
Насекомое в янтаре

Череповец, Вологодская область, 20 ноября 2018, 15:48 — REGNUM  Руководитель палеонтологической лаборатории Череповецкого государственного университета Дмитрий Копылов вместе с двумя сотрудниками Палеонтологического института Российской академии наук обнаружили в бирманском янтаре древнее насекомое с совершенно несовместимыми признаками, сообщает 20 ноября пресс-служба вуза.

Отмечается, что изучать древний янтарь учёные отправились в Тенчун (Китай), в котором расположен самый крупный в мире рынок бирманского янтаря. Среди десятков тысяч изделий, представленных на рынке, они нашли такое, которое заставило их удивиться: в одном янтарей находился представитель семейства с признаками пилильщиков, наездников и ос — то есть всех основных групп перепончатокрылых.

Забрать с собой янтарь учёные не смогли, однако в рамках сотрудничества Череповецкого госуниверситета с китайскими коллегами из Нанкинского института геологии и палеонтологии исследовательская работа продолжится. По результатам поездки в вузе начались совместные проекты по изучению мезозойских насекомых.

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