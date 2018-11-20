Учёный РАН: Наука не раскроет тайну зарождения жизни на Земле

Томск, , 15:19 — REGNUM Человечество никогда не раскроет тайну зарождения жизни на Земле, поскольку инструменты учёных не позволят сделать это в полной мере, заявил научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Даниил Гладких, выступая в ток-шоу «Разберем на атомы: Рождение». Об этом 20 ноября сообщает Информационный центр атомной отрасли.

«Чтобы не говорили физики, появление жизни на Земле — уникальное явление. Вы не сможете с этим поработать, вы не сможете повторить это, провести какие-то эксперименты и что-то рассчитать. Это то, что было один раз, и научными инструментами зарождение жизни очень тяжело распознать», — сказал учёный.

В свою очередь, выступивший на ток-шоу сотрудник кафедры астрономии и геодезии ИЕНиМ УрФУ Павел Скрипниченко сообщил аудитории о том, что существующими на сегодняшний день теориями появления жизни на Земле занимается наука астрохимия. По его словам, эта наука преподаётся всего в двух вузах России. Астрохимики, добавил учёный, решают фундаментальные вопросы и пытаются разобраться, каким образом появилась жизнь на Земле и что для этого нужно было сделать.

Добавим, что мероприятие прошло в одном из томских увеселительных заведений в рамках празднования десятилетия сети Информационных центров по атомной энергии.

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