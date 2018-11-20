Вторник, 20 Ноября 2018 года
11:59:36 МСК

Учёные заявили о построении сети с пассивным выравниванием шумов

Наука

Учёные разработали алгоритм, который строит сеть, выравнивающую некоторые типы шумов

Вашингтон, 20 ноября 2018, 11:47 — REGNUM  Физики из США и Германии выдвинули гипотезу о том, что можно построить такую сеть из осцилляторов, которая будет пассивно выравнивать определенные типы шумов. Об этом сообщается в журнале Physics.

Учёные разработали алгоритм, который строит сеть, выравнивающую некоторые типы шумов. Выяснилось, что для выравнивания сильно скоррелированных шумов сеть должна быть плотной, а для слабо скоррелированных шумов — разреженной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что можно предсказывать землетрясения незадолго до их начала по слабым сейсмическим колебаниям.

Читайте также: Учёные: землетрясения можно предсказывать по слабым сейсмическим колебаниям

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить