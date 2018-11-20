Учёные заявили о построении сети с пассивным выравниванием шумов

Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Физики из США и Германии выдвинули гипотезу о том, что можно построить такую сеть из осцилляторов, которая будет пассивно выравнивать определенные типы шумов. Об этом сообщается в журнале Physics.

Учёные разработали алгоритм, который строит сеть, выравнивающую некоторые типы шумов. Выяснилось, что для выравнивания сильно скоррелированных шумов сеть должна быть плотной, а для слабо скоррелированных шумов — разреженной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что можно предсказывать землетрясения незадолго до их начала по слабым сейсмическим колебаниям.

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