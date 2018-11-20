Учёные нашли термитники возрастом 3,8 тыс. лет

Бразилиа, , 11:18 — REGNUM Учёные из Бразилии заявили об обнаружении холмов, которые были насыпаны термитами Syntermes dirus. Об этом сообщается в журнале Current Biology.

Отмечается, что термитники представляют собой гнёзда высотой до четырёх метров. Они занимают площадь около 230 тыс. квадратных километров.

По оценкам учёных, часть из этих холмов была создана около 3,8 тыс. лет назад. При этом некоторые из них до сих пор частично обитаемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) отправились в Африку искать гнёзда редких видов термитов.

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