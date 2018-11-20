В Финляндии наступила самая бесснежная зима

Хельсинки, , 10:59 — REGNUM Наименьшее количество снега за всю историю измерений зафиксировано в Финляндии. Об этом говорится в сообщении финского Метеорологического института.

С начала 1960-х годов, когда начались измерения, столь бесснежного окончания года еще не было. Снежного покрова нет почти по всей стране, отмечают метеорологи.

Так, к утру 19 ноября лишь на двух станциях в Лапландии снега хватало для фиксации толщины покрова. В общинах Энонтекиё и Киттиля выпало 4−5 см снега, хотя в этот период года толщина снежного покрова здесь доходит до 20 см.

Более поздние наступления морозов фиксируют в Финляндии на протяжении последних лет. При этом период снежной зимы сокращается.

Как сообщало ИА REGNUM, погодные аномалии специалисты фиксируют в разных регионах мира. Так, в Вильнюсе 15 октября был зафиксирован столетний температурный рекорд: 19,5 градуса выше нуля. В литовской столице и окрестностях повторно расцвели ромашки и одуванчики.

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