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Учёные исследовали миног, живущих на Земле около 400 миллионов лет

Наука

Для подтверждения существования ещё одного вида миног будут проведены генетические исследования

Учёные исследовали миног, живущих на Земле около 400 миллионов лет
USFWS Midwest Region
Присоска миноги

Томск, 20 ноября 2018, 09:18 — REGNUM  Учёные из России, Чехии и США исследовали необычного представителя животного мира — миногу. По итогам работы ихтиологи написали книгу, сообщает 20 ноября пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

Минога относится к архаичной группе, возраст которой насчитывает примерно 400 миллионов лет. Она обитает на обширных территориях, включая Сибирь, при этом популяция этих хордовых заметно сокращается. В качестве главной причины такого положения дел учёные называют деятельность человека.

«Информации о миноге пока крайне мало. Иногда ее называют рыбой, но это неверно. Этот беззубый хищник является самостоятельным классом, который насчитывает около 40 видов», — сообщил учёный кафедры ихтиологии и гидробиологии ТГУ, аспирант Чешского университета наук о жизни Юрий Дылдин.

По его словам, в результате исследования удалось собрать всю информацию по миногам, обитающим в дальневосточных морях, вокруг Сахалина, а также по всем их «собратьям» из Чехии. Распространенные сведения о том, что в водах Сахалина обитает только проходная тихоокеанская минога и одна-две ее пресноводные формы авторы считают неверными. По их мнению, рядом с островом живут, как минимум, три вида — камчатская проходная, сибирская и дальневосточная минога.

Также вероятно, что существует ещё один пресноводный вид миног, который пока еще не описан. Чтобы выяснить это, учёным необходимо провести генетические исследования.

«Мы запланировали молекулярную экспертизу, которую проведут в Чехии высококлассные генетики. Туда будут доставлены особи миноги, пойманные летом 2018 года в бассейне Охотского и Японского морей», — пояснил учёный.

По его словам, изучать миног нужно также для того, чтобы остановить сокращение численности и видового разнообразия миноги, которая просуществовала на Земле около 400 миллионов лет. Последние десятилетия для проходной (морской) миноги выдались критическими, поскольку из-за активного строительства гидростанций и других сооружений ей перекрыли вход в реки, где происходит размножение всех видов.

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Научные исследования
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