Россия предложила Казахстану комплексное решение по запуску спутника

Москва, , 08:49 — REGNUM Россия и Казахстан ведут переговоры по проекту строительства спутника связи KazSat-2R, который должен заменить действующий спутника KazSat-2, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает 20 ноября РИА «Новости».

По словам главы госкомпании, Россия предлагает Казахстану комплексное решение — изготовление спутника, вывод аппарата на орбиту в определенную точку.

Вывод на орбиту нового спутника связи является приоритетным направлением работы министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана в рамках проекта «Цифровой Казахстан».

Отметим, система связи KazSat обеспечивает широкополосный доступ в интернет на территории всей республики, в том числе в сельской местности. Казахстан также планирует предоставлять телекоммуникационные услуги Таджикистану, Узбекистану и Киргизии.

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