Научно-образовательный центр в Тюмени объединит вузы и предприятия

Ханты-Мансийск, , 08:23 — REGNUM Создаваемый в Тюмени Научно-образовательный центр (НОЦ) объединит 10 вузов, семь предприятий и девять научных организаций. Одним из участников проекта является Югорский государственный университет, сообщила пресс-служба вуза.

Очередная сессия, посвящённая проектированию НОЦ, прошла в Тюмени 12−16 ноября. Представители университетов, научных и исследовательских центров, производственных корпораций и бизнес-структур обсудили конструкцию центра, которая предполагает формирование эффективных и устойчивых взаимосвязей между наукой и реальным сектором экономики.

«Научно-образовательный центр задает вектор развития территории и является точкой роста для региона. В основе НОЦ лежит процесс производства и передачи новых знаний и технологий, разработка новых продуктов и их выход на национальный и глобальный рынок», — сообщила ректор ЮГУ Татьяна Карминская по итогам встречи.

В вузе напомнили, что идея создания межрегионального НОЦ на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики, была единогласно поддержана представителями университетов на Совете ректоров вузов Тюменской области в сентябре 2018 года. После этого три губернатора обратились с заявкой к председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Всего же в России в рамках национального проекта «Наука» будут созданы 15 НОЦ мирового уровня.

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