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Самое маленькое в мире млекопитающее обнаружено в Ингушетии и РСО-Алании

Наука

Ученые внесут новый вид в портал данных «Млекопитающие России»

Магас, 19 ноября 2018, 17:42 — REGNUM  Ученые установили, что на Северном Кавказе обитает самое маленькое в мире млекопитающее. Это представитель семейства землероек — карликовая многозубка. Она была обнаружена в Северной Осетии и Ингушетии. По мнению ученых, землеройки могли попасть на юг России из Закавказья.

Данные о карликовой многозубке будут внесены в портал «Млекопитающие России», сообщили в пресс-службе Южного научного центра РАН. Работа над этим порталом была начала в 2018 году и завершится к 2024 году.

Название карликовой многозубки говорит само за себя — ее размеры не превышают 4,5 см, а вес 1,7 грамма. У нее 30 зубов, но, несмотря на это, о вреде животных ученые ничего не говорят, отмечая лишь ее пользу для лесного и сельского хозяйства. Она питается насекомыми-вредителями.

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Научные исследования
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