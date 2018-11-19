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Российский сегмент МКС будет достроен в 2022 году

Наука

В состав орбитальной станции будут введены три новых модуля

Российский сегмент МКС будет достроен в 2022 году
Иллюстрация: NASA
МКС

Москва, 19 ноября 2018, 17:19 — REGNUM  Создание российского сегмента в составе орбитальной станции (МКС) будет завершено в 2022 году, сообщил 19 ноября генеральный конструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин на конференции по поводу 20-летия Международной космической станции.

По словам Евгения Микрина, российский сегмент МКС будет создан посредством введения в эксплуатацию трех новых российских модулей, последний из которых войдет в строй в 2022 году.

В частности, в 2019 году в состав МКС войдет многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», в 2020 году его дополнит узловой модуль (УМ) «Причал», а в 2022 году орбитальная станция пополнится научно-энергетическим модулем (НЭМ).

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября глава научно-технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев сообщил, что потенциал МКС не исчерпан, хотя на сегодняшний день эксплуатация станции согласована до 2024 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскосмосе рассказали о сроках эксплуатации МКС

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Пилотируемые космические полёты и судьба МКС
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