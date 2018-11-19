Испытания прототипа гиперзвукового самолёта проведут в 2020 году

Париж, , 15:03 — REGNUM Во Франции приступили к рассмотрению концепции гиперзвукового пассажирского самолёта HEXAFLY-INT. Об этом сообщает CNET France.

Отмечается, что на сегодняшний день рассмотрение концепции должно завершиться до конца 2018 года. Оно проводится совместно с российскими и австралийскими участниками проекта.

Планируется, что в ближайшее время разработчики приступят к ранним лабораторным испытаниям некоторых систем и узлов прототипа гиперзвукового летательного аппарата. Лётные испытания прототипа планируется начать в 2020 году.

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