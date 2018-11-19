Школу для блогеров откроют при новой кафедре в Новгородском университете

Великий Новгород, , 13:20 — REGNUM В Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого создана кафедра новых медиа и связей с общественностью, которую возглавил советник при ректорате НовГУ, кандидат филологических наук и один из самых популярных русскоязычных блогеров Николай Подосокорский. Как сообщил Подосокорский корреспонденту ИА REGNUM, кафедра создана в структуре Гуманитарного института НовГУ, учебные занятия начнутся с января 2019 года.

«Создание кафедры новых медиа и связей с общественностью в НовГУ было обусловлено требованиями времени и изменением рынка труда, когда людям приходится всё чаще (едва ли не каждые 3−5 лет) менять сферы своей профессиональной деятельности, осваивать новые компетенции. Теперь довольно распространена ситуация, когда многие имеют не одну работу и профессиональный статус, а две, три и более. Скажем, первая работа для заработка денег, вторая для души и саморазвития, третья — для принесения пользы обществу (волонтёрство, благотворительность, гражданский активизм). Для всего этого в современных условиях, как правило, нужна соответствующая цифровая грамотность, умение эффективно использовать новые медиа для решения своих задач», — сообщил Николай Подосокорский.

Он отметил, что схожие по тематике подразделения есть в ряде ведущих вузов страны — кафедра новых медиа и теории коммуникации МГУ или, например, кафедра новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна в ТГУ.

По словам Подосокорского, новая кафедра НовГУ будет заниматься обучением чисто практическим вещам, необходимым в повседневной жизни и при самых разных видах деятельности: не теории и истории журналистики, не стандартам работы в печатных изданиях или региональных (федеральных) СМИ, а умению грамотно и успешно позиционировать себя через социальные сети, блоги и другие интернет-инструменты, развивать корпоративный и личный бренд, продвигать различные товары, услуги, просветительские, благотворительные, политические и бизнес-проекты через интернет, выстраивать грамотную коммуникацию с другими пользователями и так далее.

Руководитель новой кафедры отметил, что с каждым годом люди проводят в социальных сетях всё больше времени, молодежь вовлечена в интернет-общение и социальные медиа ещё больше.

«При этом те, кто не понимают, как пользоваться новыми медиа с умом, попадают в полную зависимость от их алгоритмов — чем это оборачивается, хорошо показано в популярном британском сериале «Чёрное зеркало», — отметил Николай Подосокорский.

Он сообщил, что при новой кафедре начнут действовать дискуссионный клуб и школа для блогеров. Преподавать на кафедре приглашены, главным образом, специалисты-практики, которые будут вести занятия об основах цифровой безопасности, трендах и инструментах digital-маркетинга для предпринимателя; о том, как анализировать и интерпретировать образы в медиа, изобразительном искусстве, литературе и кино; об эффективной коммуникации, гибких навыках и лидерстве и другим дисциплинам.

Напомним, журналистике в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого начали обучать с 1995 года, когда на филологическом факультете НовГУ было открыто отделение журналистики (сейчас — кафедра журналистики в структуре Отделения журналистики, филологии и межкультурной коммуникации Гуманитарного института). В настоящее время на кафедре журналистики обучается около 175 студентов. Возглавляет кафедру профессор, доктор филологических наук Татьяна Каминская. Судя по информации, опубликованной на официальном сайте вуза, кафедра новых медиа и связей с общественностью также создана в структуре Отделения журналистики, филологии и межкультурной коммуникации Гуманитарного института НовГУ.

Николай Подосокорский родился в 1984 году. В 2006 году окончил НовГУ им. Ярослава Мудрого. Кандидат филологических наук (2009). Член Международного ПЕН-клуба, Вольного исторического общества, Конгресса интеллигенции, Ассоциации «Свободное слово». Лауреат литературных премий журнала «Вопросы литературы» (2011) и «Дебют» (2015). Стипендиат Министерства культуры (2013, 2015, 2016). Подоскорский известен как автор блога о культуре, гуманитарных науках и образовании, который в феврале 2018 года в рейтинге Аналитического центра Brand Analytics вошёл в топ-100 самых цитируемых русскоязычных медиаресурсов в социальных медиа. В 2007—2011 гг. работал преподавателем в Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого, затем научным сотрудником Фонда содействия изучению истории цивилизации «Вехи Эпох», научным сотрудником в Новгородском государственном объединенном музее-заповеднике. В 2011—2018 гг. — руководитель отдела продвижения в социальных медиа SMM Агентства «Green». С февраля 2018 года — советник при ректорате НовГУ им. Ярослава Мудрого. Автор более 45 научных работ, посвященных истории русской литературы.