Учёные разработали чистящего туалет робота

Берлин, , 12:17 — REGNUM Учёные из Германии создали робота, чистящего туалет. Об этом сообщает IEEE Spectrum.

Отмечается, что робот построен на основе манипулятора TIAGo, к которому прикреплены две губки. Робот очищает губками унитаз, а также использует их в качестве захвата, чтобы поднимать предметы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные разработали трёхмерную систему, способную сопровождать речь жестами по записям выступлений спикеров на TED Talks.

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