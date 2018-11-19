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Врачи предупредили об опасности чрезмерного питья воды

Наука

Употребление в день более 4 литров воды может вызвать снижение в крови уровня ионов натрия, что, в крайних случаях, способно вызвать различные патологии

Врачи предупредили об опасности чрезмерного питья воды
stuarthampton
Жажда

Вашингтон, 19 ноября 2018, 12:17 — REGNUM  Чрезмерное употребление воды может также навредить организму человека, как и хроническая жажда, в некоторых случаях человек, пьющий воды больше, чем могут вывести его почки, рискует не только плохим самочувствием, но и вероятностью необратимых изменений со стороны различных систем организма. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что употребление в день более 4 литров воды может вызвать снижение в крови уровня ионов натрия, что, в крайних случаях, способно вызвать различные патологии со стороны мозга и сердечно-сосудистой системы. Эти патологии могут вызвать кому и даже смерть, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские ученые из Иллинойсского университета установили, что простая вода сокращает потребность в сахаре, соли, жирах и холестерине. Было установлено, что люди, предпочитавшие простую воду другим напиткам и выпивавшие порядка двух литров воды в день, потребляли в среднем на 65−205 меньше калорий, на 78−235 граммов меньше соли, на 5−18 граммов меньше сахара и на 21 грамм меньше холестерина.

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