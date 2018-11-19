Учёные создали нейросеть, подделывающую отпечатки пальцев

Вашингтон, , 12:05 — REGNUM Учёные из США разработали алгоритм, который способен создавать изображения универсальных отпечатков пальцев. Об этом сообщается на портале Arxiv.org.

Учёные использовали генеративную нейросеть, которую обучили на биометрических данных почти 5,5 тыс. человек. Алгоритм получил название Deep MasterPrints.

Отмечается, что создаваемые изображения универсальных отпечатков пальцев подходят под фрагменты отпечатков пальцев реальных людей.

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