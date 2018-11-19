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Учёные: похолодание в 536 году было вызвано извержением вулкана в Исландии

Наука

Учёные провели анализ ледяных кернов

Учёные: похолодание в 536 году было вызвано извержением вулкана в Исландии
Лайон Мезеи. Извержение вулкана. Около 1860

Вашингтон, 19 ноября 2018, 11:32 — REGNUM  Учёные из США пришли к выводу, что в 536 году нашей эры сильнейшее похолодание было вызвано извержением вулкана в Исландии. Об этом сообщается в журнале Science.

Учёные провели анализ ледяных кернов, взятых из ледника Колле Нифетти в Швейцарских Альпах. Они взяли несколько тысяч образцов и проанализировали наличие в них следов вулканических веществ.

Отмечается, что в образцах, соответствующих 536 году, исследователи обнаружили частицы вулканического стекла, которые по своему составу были аналогичны скальным породам в Исландии.

Добавим, что 536 год и несколько последующих лет стали одними из самых холодных за последние два тысячелетия. Среднегодовая температура тогда упала на 1,5−2,5 градуса, что привело к неурожаю и голоду.

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Научные исследования
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