ВолГУ и Национальный университет Узбекистана договорились о сотрудничестве

Волгоград, , 10:31 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, науки и культуры, научных исследований, а также для содействия взаимопониманию подписали Волгоградский государственный университет и Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, сообщает 19 ноября пресс-служба российского вуза.

Отмечается, что подписанный договор — первое соглашение между ВолГУ и образовательной организацией в Узбекистане. Он стал продолжением многолетней работы вузов, главным образом, регулярных рабочих контактов и обмена опытом между заведующей кафедрой теории и практики перевода ВолГУ Верой Митягиной и заведующей кафедрой мировой литературы Национального университета Узбекистана Саодат Камиловой, опубликовавших совместно ряд научных статей в области филологии и перевода в ведущих рецензируемых научных изданиях.

Договор создаст условия для организации академического обмена и научного сотрудничества между двумя университетами на регулярной основе.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека расположен Ташкенте, является старейшим и ведущим высшим учебным заведением не только внутри страны, но в Центральной Азии. Университет ведет отсчет своей истории с 1918 года, объединяет в своих стенах более 11 тысяч студентов и аспирантов, обучающихся на 12 факультетах, а также более 1200 преподавателей, среди которых 29 членов Академии наук Республики Узбекистан, свыше 150 докторов наук и профессоров и более 400 кандидатов наук и доцентов.

Читайте также: В Волгограде обсудили развитие молодежного туризма в России и Узбекистане