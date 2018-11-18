Яд скорпиона помог ученым доставить лекарство в мозг

Барселона, Испания, , 15:51 — REGNUM Испанские ученые предложили использовать пептид MiniCTX3, содержащийся в яде скорпиона Leiurus quinquestriatus, для доставки лекарственных средств через гемато-энцефалический барьер. Исследование опубликовано в журнале Chemical Communications.

Гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) выполняет роль фильтра, защищая нервную ткань головного мозга от циркулирующих в крови микроорганизмов и токсинов.

Вместе с тем, ГЭБ препятствует доставке лекарственных препаратов, необходимых при лечении многих заболеваний центральной нервной системы.

Ученые из Института биомедицинских исследований в Барселоне обнаружили, что соединение лекарственных средств с пептидом MiniCTX3, содержащимся в яде скорпиона, существенно повышает проходимость лекарств через ГЭБ.

Отметим, всего несколько групп исследователей в мире работает над созданием веществ, помогающих лекарствам преодолеть ГЭБ. Группа из института в Барселоне пытается получить универсальный пептид для доставки лекарств из различных ядов. В предыдущем исследовании они использовали пептиды из пчелиного яда.