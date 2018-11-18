Специалисты запустили российский прибор на космической станции BepiColombo

Дармштадт, Германия, , 15:48 — REGNUM Сотрудники Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) провели первый запуск российского прибора MGNS (Mercury Gamma-ray and Neutron Spectrometer) на борту космического аппарата миссии BepiColombo по исследованию Меркурия. Об этом сообщает пресс-служба ИКИ РАН.

Ученые ИКИ РАН Александр Козырев, Максим Мокроусов и Денис Лисов провели первое включение в космосе MGNS из центра управления полетом Европейского космического агентства (EKA) в Дармштадте (Германия). В ходе первого включения были проведены летные калибровки детекторов прибора.

MGNS является разработкой ИКИ РАН. Прибор предназначен для регистрации гамма-лучей и нейтронов от поверхности Меркурия. Данные, собранные прибором, позволят измерить элементный состав поверхности Меркурия и изучить полярные ледники планеты.

Отметим, миссия BepiColombo является совместным проектом EKA и Японского агентства аэрокосмических исследований. Миссия выведет на орбиту Меркурия два аппарата: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter.

Запуск миссии состоялся 20 октября с космодрома Куру. Полет BepiColombo будет продолжаться около 7 лет, миссия прибудет к Меркурию в декабре 2025 года.