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Специалисты запустили российский прибор на космической станции BepiColombo

Наука

Данные, собранные прибором, позволят измерить элементный состав поверхности Меркурия и изучить полярные ледники планеты

Дармштадт, Германия, 18 ноября 2018, 15:48 — REGNUM  Сотрудники Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) провели первый запуск российского прибора MGNS (Mercury Gamma-ray and Neutron Spectrometer) на борту космического аппарата миссии BepiColombo по исследованию Меркурия. Об этом сообщает пресс-служба ИКИ РАН.

Ученые ИКИ РАН Александр Козырев, Максим Мокроусов и Денис Лисов провели первое включение в космосе MGNS из центра управления полетом Европейского космического агентства (EKA) в Дармштадте (Германия). В ходе первого включения были проведены летные калибровки детекторов прибора.

MGNS является разработкой ИКИ РАН. Прибор предназначен для регистрации гамма-лучей и нейтронов от поверхности Меркурия. Данные, собранные прибором, позволят измерить элементный состав поверхности Меркурия и изучить полярные ледники планеты.

Отметим, миссия BepiColombo является совместным проектом EKA и Японского агентства аэрокосмических исследований. Миссия выведет на орбиту Меркурия два аппарата: Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter.

Запуск миссии состоялся 20 октября с космодрома Куру. Полет BepiColombo будет продолжаться около 7 лет, миссия прибудет к Меркурию в декабре 2025 года.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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